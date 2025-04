Roma-Juventus, le pagelle di CM: Kalulu e Locatelli decisivi, Vlahovic da mani sui fianchi

AFP via Getty Images

La palla gli resta un po' lì: c'è poco da fare, ed è poca pure la spinta, nonostante il buon riflesso. Shomurodov ringrazia in maniera estremamente sentita.Sul gol, Shomurodov sfugge a lui. Però per tutta la partita, Kalulu è decisivo con tre interventi fenomenali. Nella rincorsa, non lo prendi mail sul tempo.Nulla di eccezionale, ma neanche errori evidenti. In anticipo trova le sue manovre preferite: è oggettivamente molto in linea con il ruolo che ricopre.Non è una brutta prestazione, ma spesso si trova a essere impacciato, nervoso, come se sentisse il peso del pallone.

Un grande sacrificio e la duttilità che nel finale cambia anche le carte in tavola della Juve. Alla fine, il suo apporto arriva sempre. Anche se non si vede.La palla, ecco, non gliela togli mai. Ed è una partita che si gioca pure e soprattutto sui nervi. Peccato per lui che non riesca ad arrivare mai alla conclusione.E' una partita col petto in fuori, quella di Locatelli. Che trova il gol, che trova persino la personalità per governare il centrocampo. Dandole e prendendole.(dalProva a metterci corsa e impegno)

Chiusure e sovrapposizioni: è qui la festa. Nel senso: è qui che si gioca la sua partita, fatta di cose semplici ed essenziali. Di tantissima corsa.(dal 68'- Non arriva la sterzata che può servire. Che poteva dare)Voto a metà: l'impegno è di assoluto livello, la qualità, in particolare nei momenti più caldi, è davvero poca. Non riesce mai a essere decisivo, ma questo è un altro tema.(dal 69'Si nasconde un po', in particolare nelle intenzioni)Inizia alla grande, si spegne col passare del tempo. E' durato praticamente mezz'ora, i suoi highlights sono un paio di doppi passi. Pochissima continuità.

Primo tempo apprezzabile, ripresa onestamente da mani sui fianchi: stanchi di vederlo gironzolare e arrabbiarsi. Può e deve rendersi più disponibile.(dal 68'ngresso senza pepe: peccato)Un pareggio che, nell'economia della stagione, è comunque una buona notizia. La Juve mostra buona personalità in un campo particolare come Roma: è qui da 10 giorni, ha normalizzato l'ambiente.