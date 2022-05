Su 16 partite la Roma è riuscita solo 6 volte a portare a casa la vittoria dopo l'impegno europeo, nelle restanti 10 sono arrivate 5 sconfitte e 5 pareggi. Almeno 15 i punti lasciati per strada dalla squadra dello Special One. Tanti i risultati che hanno compromesso la qualificazione in Champions come lo 0-0 di ieri contro il Bologna o la sconfitta di Verona ad inizio anno.