, quello che prendiamo in considerazione per la nostra top 11,. Per questo, quando siamo andati a scegliere l’allenatore dellaè stato possibile soffermarsi solo su quei due nomi.peraltro l’ultimo nella storia dei giallorossi, e per questo la panchina è sua. Questa la squadra:Sul resto si può discutere, anche se il portiere top ci sembra nettamente più forte di altri candidati comeil numero 1 dello scudetto, eC’è un solo paletto in questa serie di top 11 ed è legato al numero di stagioni di ogni giocatore nello stesso club, ne servono almeno due: Alisson ha trascorso due anni nella Roma, anche se nella prima stagione, come vice di Szczesny, ha giocato solo in Coppa Italia e in Europa League.supera secondo noi i diretti concorrenti come Maicon (che era già nella top 11 dell’Inter, ma il suo connazionale a Roma ha vinto lo scudetto),Coppia centrale di difesacon un rimpianto forte perun po’ meno pera cui ogni tanto si tappava la vena e buonanotte.A centrocampo, fatta eccezione per De Rossi, si può aprire il dibattito. Noi abbiamo sceltoe non solo per la forza, ma mettere fuori giocatori comedello scudetto, è stato complicato.perché(anche se la seconda stagione giallorossa, causa infortuni, è andata male) e perchéDoppio centravanti, è vero, ma l’argentino è da area di rigore, il bosniaco ricuce anche fuori, e poi con Totti può segnare chiunque.