Roma-Lazio, De Rossi contro Tudor 20 anni dopo il 4-0 alla Juve con lo sfottò di Totti

5 minuti fa



La prima volta non si scorda mai. Oggi è il giorno della vigilia di Roma-Lazio, in campo sabato alle ore 18. Sarà il primo derby della Capitale per Igor Tudor, che ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. E anche il primo da allenatore per Daniele De Rossi, che ne ha giocati 31 in carriera da calciatore con la maglia giallorossa, vincendone 14, pareggiandone 7 e perdendone 10 con 2 gol segnati.



IL PRECEDENTE INDIMENTICABILE - De Rossi e Tudor si sono affrontati 5 volte da giocatori con un bilancio in perfetta parità: 2 vittorie a testa e un pareggio, sempre in partite tra Juventus e Roma. Il precedente più eclatante risale a 20 anni fa. L'8 febbraio del 2004 i bianconeri di Marcello Lippi crollano contro i giallorossi di Fabio Capello, che vincono 4-0 con gol di Olivier Dacourt, doppietta di Antonio Cassano (ammonito dall'arbitro Pierluigi Collina per aver esultato rompendo l'asta della bandierina del calcio d'angolo con un calcio) e Francesco Totti su rigore. Quest'ultimo, dopo le proteste di Tudor per un fallo subito a centrocampo, gli rivolge un gesto di sfottò rimasto nella storia: con la mano gli mostra quattro dita, invitandolo a stare zitto e a tornare a casa. Il croato era entrato al posto di Antonio Conte al 58', mentre era ancora in panchina De Rossi, poi subentrato a Dacourt al 91'. Per la cronaca, Paolo Montero viene espulso per doppia ammonizione dopo un calcione dato a Totti al 56' sul 2-0 e sul 3-0 Ivan Pelizzoli para un rigore a David Trezeguet. A fine stagione Capello andò alla Juventus e vinse due scudetti, poi revocati per lo scandalo Calciopoli. Ma questa è un'altra storia.