Roma-Milan, chi era Antonio De Falchi il tifoso giallorosso omaggiato dalla Curva Sud con una coreografia

un' ora fa



Il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan è stata l'occasione per ricordare, da parte dei tifosi giallorossi, uno di loro tragicamente scomparso il 4 giugno 1989. Si tratta di Antonio De Falchi cui la Curva Sud ha dedicato la coreografia che ha preceduto l'ingresso in campo dei giocatori. "Orgoglio di una curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera", recitava l'enorme mosaico.



IL RICORDO - Ma chi era Antonio De Falchi? Diciannovenne di Torre Maura, il tifoso giallorosso fu vittima di un assalto da parte dei corrispettivi rossoneri a Milano. De Falchi scese dal tram che dalla stazione Centrale lo aveva portato a San Siro. Qui, insieme ai suoi amici, fu circondato e pestato. Soccorso dalla polizia, De Falchi si rialzò ma poi crollò a terra e, nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, morì per arresto cardiaco. Per la vicenda venne condannato un tifoso del Milan - allora 20enne - mentre altri due imputati verranno assolti per insufficienza di prove.