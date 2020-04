Javier Pastore è fermo da novembre per un edema osseo all’anca e come il resto della squadra si sta allenando da casa in attesa che riprendano le attività a Trigoria. E’ anche tra i nomi finiti sul mercato per la prossima stagione e proprio del suo futuro e di un possibile ritorno in Argentina ha parlato alla trasmissione ‘Showsport‘.Ecco le sue parole: “Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022. Poi potrebbe essere che la squadra abbia bisogno di altro tra un anno, o che io stesso possa cambiare idea, ma per ora penso alla Roma. Ora voglio solo allenarmi il più possibile per tornare nelle migliori condizioni Stipendi? Molti club stavano aspettando la scusa per abbassare gli stipendi ai giocatori. Squadre che magari avevano i costi molto alti…".