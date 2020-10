Il mercato della Roma si muove in uscita, in attesa di capire se la brusca frenata di ieri col Manchester United per Smalling sia definitiva o meno. Diego Perotti ha accettato il passaggio al Fenerbahce, che potrebbe concludersi già nella giornata di oggi: dopo settimane di trattative, il club giallorosso accetta di cedere il calciatore argentino a titolo gratuito (il contratto sarebbe scaduto nel 2021) a patto di liberarsi dell'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti.



Perotti è atteso a Istanbul nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con la sua prossima squadra.