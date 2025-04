Roma, Ranieri: "Non ho raccontato bugie nei giorni scorsi. Puntiamo su Dybala per il prossimo anno"

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia di Roma-Juventus: "Prima di Pasqua, giovedì 17, ci alleneremo al Tre Fontane. La presidenza lo ha voluto e lo faremo per i tifosi e per i bambini che so che non vanno a scuola".“La Juve ha cambiato filosofia di gioco. Saranno più determinati, Tudor ha avuto una settimana in più di lavoro e saranno più bravi ad eseguire le sue richieste. Celik è recuperato, Rensch non penso che venga in panchina. Non lo voglio rischiare, gli altri stanno bene".

"Hummels stava bene anche dopo Bilbao, è un campione. Non ha problemi sotto questo aspetto. La difesa fa bene ma il merito è di tutti. Perché tutti lavorano una volta perso il pallone. Tutti i punti fatti sono dovuti al lavoro sia in offesa che in difesa"."Non è stata una separazione traumatica perché la verità non è quella che viene detta. La so io, se un giorno farò un libro scriverò la verità. Non c’è rivalsa. Sarà una bella partita. Sono due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più. Dicevate che il ciclo di partite dei mesi scorsi era facile ma non era vero. Affronteremo una partita alla volta contro grandi squadre. Voglio che i nostri tifosi alla fine siano orgogliosi. Poi possiamo vincere o perdere".

"Nessuna"."Ho bisogno di 11 giocatori che corrono e che lottano. Domenica c’è da correre e da lottare"."Subito. Lui era disperato e io ci ho messo il carico da 11".El Shaarawy soffre un po di più ed ha elogiato Matias. "Sono d’accordo. Sceglierò come al solito sabato sera o domenica mattina".

"Non ho affrontato questo punto di vista. Ogni partita fa storia a sé figuriamoci da una stagione all’altra. Dentro una partita ci sono più partite. La Juve è una grande squadra, era partita benino. E sta in alto. Noi siamo partiti male e sarà una gran bella partita. Abbiamo un calendario difficile ma anche chi affronta noi non può dire che sarà facile. Faremo di tutto per rendere la partita complicata"."Tutte e due. Ha molto da imparare però avere uno che gioca come lui a 23 anni è tanta roba".

"Non ha cambiato di una virgola le nostre impressioni e volontà su Dybala. È importante per noi e ci contiamo anche per il prossimo anno"."Ha tantissima qualità ed è sempre disponibile. Conto molto su di lui".«Non li abbiamo fatti neanche con le coppe. Cercavo di far giocare chi ritenevo più in forma. Chiedo sempre ai ragazzi di farmi vedere come stanno in allenamento. Conoscendoli ormai da 4 mesi so quando uno sta in forma o quando sta scendendo. Magari non gli riescono le cose a cui era abituato prima. E bisogna correre ai ripari».

"Mi piace perché sta sempre sul pezzo, in velocità e con i piedi. È forte così. Parlo molto di lui nello spogliatoio, voi ne parlate poco"