Roma: Ranieri sogna Allegri, c'è già stato un contatto. L'alternativa è Pioli

Redazione Calciomercato

Laè la squadra che più in forma di questo 2025 e non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è provare a entrare tra le prime 4 della classifica: il club e i suoi tifosi vogliono tornare a giocare la Champions League. Avere la possibilità di giocarsela fino alla fine è già un grande merito considerando che un girone fa i giallorossi erano nei bassifondi della classifica e questo merito va dato principalmente a una persona:. Il tecnico romano ha già in mente quelli che possono essere i candidati per la sua successione sulla panchina di una Roma che vuole aprire un ciclo ambizioso e, se possibile, anche vincente.

Quando Ranieri decide di uscire allo scopertodalla corsa alla panchina lo fa a ragion veduta. E merita di essere creduto fino in fondo. Nelle valutazioni interne fatte insieme a Ghisolfi ecco che torna una candidatura forte, ambiziosa e vincente:a per la prossima stagione. Un contatto c’è stato nei giorni scorsi tra le parti, il tecnico livornese è un candidato forte alla panchina. E il club giallorosso sa che non può perdere tempo perché c’è la concorrenza del Milan.

L’alternativa ad Allegri per la Roma risponde al nome di. Il tecnico emiliano è destinato a lasciare l’Al Nassr e vedrebbe di buon occhio un’avventura nella Capitale nonostante il passato alla Lazio. Ad oggi i due candidati forti sono Allegri e Pioli ma il casting è appena iniziato e non vanno escluse sorprese.