In un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, Justin Kluivert (di proprietà della Roma, ma in prestito al Lipsia, ndr) ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura in Germania: “Mi sento bene qui e mi piacerebbe restare, ma sappiamo tutti come funziona il mercato e il mio contratto di prestito non prevede opzioni per il riscatto."

Parole al miele anche per il suo allenatore Julian Nagelsmann e per i suoi compagni: "Al Lipsia nessuno all’inizio della settimana sa chi giocherà il sabato, giocano quelli che stanno meglio, e per questo a volte il mister cambia anche mezza squadra. Partiamo tutti alla pari e lo spirito di squadra è ottimo".



L'OPERAZIONE - La volontà del giocatore è chiara, ora la palla passa alle due società: stando alla Bild, i giallorossi vorrebbero incassare una cifra intorno ai 13 milioni di euro; i tedeschi, piuttosto incerti sul riscatto, non andrebbero oltre i 10 più bonus. Riusciranno i due club a mettersi d'accordo nella prossima sessione di mercato?