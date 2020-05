Due gemelli per la Roma. Petrachi sta cercando di prendere i Miranchuk, Anton e Aleksey. Come riporta ‘Sport Express’, il due trequartisti della Lokomotiv Mosca piacciono a Roma, Milan e Siviglia. I rossoneri a gennaio hanno provato a prendere, senza successo, Aleksey in prestito con diritto di riscatto. Secondo ‘A Bola’ sia la Roma che il Siviglia sono in contatto con la Lokomotiv per i gemelli Miranchuk: i moscoviti, però, hanno fatto sapere di volere almeno 15 milioni di euro ciascuno.