Roma, Soulè ha giocato tantissimo? I numeri smentiscono Juric. Con De Rossi era un titolare

Getty Images

Non è un periodo facile per la, attraversata da una crisi di risultati eLa vittoria per 1-0 in casa con il Torino ha solo in parte attenuato i malumori dopo il 5-1 con la Fiorentina perché i problemi in casa giallorossi sono diversi. A cominciare dalla, arrivato come il grande colpo estivo e, fin qui, ancoraJuric ha affrontato l’argomento in conferenza stampa, parlando in modo deciso dell’argentino, che laprima di ammalarsi. Non vedo problemi. In quel ruolo ci sono giocatori come Baldanzi e Dybala e bisogna scegliere ogni partita. Soulé ha grandi margini di miglioramento ma Baldanzi sta facendo benissimo e Dybala bene. Il nostro ambiente è di fretta e la mia esperienza con tanti calciatori è che lavorarci e

Tantissimo? Soulé, prima dell’influenza che lo ha tenuto fuori con Fiorentina e Torino – con cui è andato solo in panchina – aveva disputato, con Juric,contro Udinese, Venezia, Monza e Inter. Sale un po’ il minutaggio in, partendo in panchina con l’Athletic Bilbao e da titolare nella disfatta contro l’Elfsborg. In totale, solo nella gestione Juric, sono 284 minuti in sei partite,. Che sale acontando anche quelle della gestione De Rossi, con cui è partito rimasto in panchina solo a Genova, giocando

CONFRONTO CON FROSINONE - Dopo sette partite di campionato e due di Europa League i gol sono ancora zero, così come gli assist. Al Frosinone, dove non aveva la concorrenza dititolare al suo posto contro Udinese e Inter, dopo sette partite di campionato (alla decima, quindi, perché arrivò a Serie A iniziata). Più alto il minutaggio: 591, con ben cinque partite giocate dal primo all’ultimo minuto.