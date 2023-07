La Roma si appresta a cedere in prestito al Catanzaro (neo-promosso in Serie B) il difensore greco della Primavera, Dimitrios Keramitsis (classe 2004).



Con la stessa formula sono in arrivo al club calabrese l'esterno destro Andrea Oliveri (classe 2003) dall'Atalanta e il difensore bulgaro Dimo Krastev (classe 2003) dalla Fiorentina.