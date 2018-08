Roma-Torino un asse di mercato destinato a diventare incandescente nelle prossime ore e che potrebbe agevolare e non di poco le ultime mosse di mercato del club giallorosso e del direttore sportivo Monchi ancora alla ricerca di un rinforzo di grande livello o in fascia fra gli esterni d'attacco o a centrocampo. Colpi bloccati ad oggi dalla permanenza forzata a Trigoria (o meglio negli USA) di alcuni esuberi presenti in rosa.



ASSE COL TORINO - In quest'ottica l'asse di mercato che si sta riaprendo col Torino potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata della Roma. Il club granata è infatti da tempo interessato all'acquisto del difensore brasiliano Juan Jesus con cui c'è stata addirittura la chiamata diretta di Walter Mazzarri (che lo ha allenato all'Inter). Secondo Tuttosport, tuttavia, nelle ultime ore i club hanno iniziato a trattare l'acquisto da parte dei granata anche di Maxime Gonalons, lui sì, vero problema di mercato per il ds Monchi.



TUTTO SU SAMASSEKOU - La cessione di Gonalons e Juan Jesus permetterebbe alla Roma di racimolare un tesoretto importante, ma soprattutto di fare spazio nel monte ingaggi per un ultimo grande colpo che, con la partenza del francese, potrebbe essere chiuso a centrocampo. Il sogno ad oggi è quello di portare in giallorosso Diadie Samassekou, talento classe '96 del Salisburgo e già definito il nuovo Kantè per capacità di recuperare palloni e una corsa inesauribile. Lo vuole anche il Milan, ma il ds Monchi, come riportato da Il Tempo, è vicinissimo all'affondo decisivo. Prima però le cessioni, e l'asse col Torino che si fa incandescente.