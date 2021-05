Si sono sfiorati a Manchester e ora potrebbero ritrovarsi a Roma. Tra i nomi della lista della spesa di Mourinho ci sarebbe infatti anche quello di Donny van de Beek che non è riuscito ad ambientarsi in Inghilterra. La Roma lo aveva già cercato nei scorsi mesi ma i Red Devils avevano sparato alto chiedendo Zaniolo. Netto il no dei Friedkin che potrebbero tornare alla carica già stasera anche se servono almeno 30 milioni.