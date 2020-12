Nonostante l'età, Gonzalo Villar e Roger Ibanez - classe '98 - sono già diventati due punti inamovibili della Roma. Tiago Pinto ha già previsto un aumento di stipendio (intorno ai due milioni e mezzo Ibanez, uno e mezzo più facili bonus Villar) e un contratto fino al 2025. ​Per il brasiliano sono arrivate richieste da Leicester, Arsenal ed Everton, ma non partirà per meno di 30-35 milioni. In caso di cessione entro il 2024 all’Atalanta andrebbe il 10% del prezzo di vendita.