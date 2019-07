Matthijs de Ligt per il presente, Cristian Romero per il futuro. La Juventus non vuole lasciarsi scappare i migliori profili sul panorama italiano ed europeo e già prima del termine del campionato aveva bloccato il difensore del Genoa. Come riportato da Sky Sport, il centrale argentino classe 1998 svolgerà le visite mediche con la Juventus nella giornata di martedì.







Assente oggi nel ritiro del Genoa di Andreazzoli, Romero per il momento non partirà per l’Austria dove i suoi compagni si alleneranno a partire dalla giornata di domani. Prima la Juve vuole infatti perfezionare il suo acquisto a titolo definitivo, poi si valuteranno tutte le ipotesi per il suo futuro. Il Genoa resta in pole position, subito dietro c’è l’Atalanta, con Gasperini che apprezza le qualità del centrale e lo vorrebbe per rinforzare la rosa nerazzurra in vista della Champions League. Romero alla Juve dopo il colpo Demiral, ormai ci siamo: martedì sono fissate le visite mediche.