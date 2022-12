Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Ancora una volta. La firma del fuoriclasse portoghese con l’Al-Nassr sembrava mettere fine alla più grande rivalità dell’ultimo ventennio calcistico, che per anni ha infiammato il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Ma l’ultimo capitolo può essere ancora non stato scritto…



UN’ULTIMA VOLTA – La stampa saudita riporta che il PSG, il prossimo 19 gennaio, possa disputare un’amichevole in terra saudita contro i migliori giocatori di Al-Nassr ed Al Hilal, le due principali squadre della Saudi Pro League. L’ipotesi è che si possa anche organizzare direttamente un’amichevole tra i parigini di Leo Messi ed i sauditi di CR7. Un evento di portata internazionale che può mettere la fine, definitivamente, alla rivalità tra l’argentino ed il portoghese. Un’amichevole che di amichevole avrà ben poco.