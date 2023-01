Avrà pure decisivo di lasciare il calcio che conta, ossia quello europeo, ma il marchio Cristiano Ronaldo continua a tirare. E pure tanto. La conferma arriva anche dai numeri relativi alla sua presentazione con l'Al Nassr andata in scena nei giorni scorsi. Il grande evento con protagonista CR7, riferiscono dalla Spagna, ha fatto registrare 3 miliardi di visualizzazioni sui 40 canali che hanno trasmesso la presentazione. E il confronto con la finale Mondiale Francia-Argentina dello scorso dicembre è impietosa (in positivo): le visualizzazioni, sui medesimi 40 canali in oggetto, si sono 'fermate' a quota 2 miliardi. Uno in meno di Cristiano Ronaldo che ha battuto così Lionel Messi e Kylian Mbappè.