Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, ha dato un consiglio di mercato al Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Attila Szalai erede di Koulibaly? Lo consiglierei: ha un'umiltà eccezionale. In un campionato come quello italiano diventerebbe un calciatore importante in pochissimo tempo. Ha forza e velocità, ha senso del corpo e della posizione. Non ci sono molti difensori con le sue caratteristiche in Europa. Il Napoli farebbe un affare a prendere uno come lui".