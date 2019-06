Il giovane e alquanto talentuoso Ryan Sessegnon è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte alcune tra le maggiori squadre europee.

Come riportato da Football London, il nazionale dell’under 21 inglese è finito da tempo nei radar del manager del Tottenham Mauricio Pochettino il quale, dopo due sessioni di mercato senza aver speso un penny, è pronto a fare un’offerta per assicurarsi le prestazioni sportive dell’esterno classe 2000.

Il giocatore ha un contratto con il Fulham fino al 30 giugno 2020 ed ha già avvisato la propria squadra di non volerlo rinnovare. Il prezzo del cartellino, valutato intorno ai 55 milioni di euro, potrebbe quindi subire un sostanzioso ribasso ed il Fulham, onde evitare il rischio di perdere Sessegnon a zero, sarebbe costretto ad accettare un’offerta inferiore alle reali qualità del giocatore.



Dalle parti della Londra bianconera c’è la speranza che sul laterale sinistro possa scatenarsi un’asta al rialzo. Manchester United, Liverpool e PSG hanno già mostrato gradimento nei confronti del giocatore. Il Tottenham è avvisato.