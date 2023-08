quelli della qualificazione alla prossima Champions sommati agli incassi dell’ultima Champions arrivata fino a Istanbul. Quasi un centinaio di milioni, più 55 ricavati da Onana e 18 da Brozovic.: da investire, almeno un po’.prendendo Thuram (a zero) e Frattesi (in comode rate), entrambi soffiati al Milan. Poi la fiducia (prima cieca, poi tradita) inemotivo ed economico. Ma la giravolta juventina del bomber belga ha anche provocato un disagio evidente nella scelta del sostituto.Per togliere Inzaghi dall’imbarazzo del tormentato dualismo, era stato liquidato Dzeko fin troppo in fretta, visto che per Lukaku c’erano tante buone intenzioni ma nulla di firmato.I tifosi volevano genericamente un nuovo attaccante e hanno avuto in pasto tanti nomi, da Morata a Zapata, da Beto a Scamacca e infine Balogun. Per i cori della curva, vanno tutti bene. Per Inzaghi, no. Come uno non vale uno in politica, così. Lukaku può essere rimpiazzato da Dzeko (che ha molta più classe), Zapata (top se sta bene), Scamacca (incognita rendimento) e forse Beto (se in crescita) nonché Morata (per la duttilità). Ma non da Balogun.Punta centrale rapida sottoporta: questo dice il suo cv e questo mostrano le immagini reperibili anche su YouTube. Serve Balogun all’Inter? Sì per placare l’ansia estiva da calciomercato. Sì anche in prospettiva futuribile. No nell’immediata formazione titolare.Dai famosi Muller-Beccalossi a Serena-Klinsmann, la storia interista racconta. E nemmeno sa che tutti i suoi predecessori (da Pellegrini a Moratti e anche il passeggero Thohir) erano stati criticati, contestati e invitati a mollare l’Inter per molto meno di tre mercati consecutivi di così basso profilo e alta tensione, così ricchi di idee ma poveri di soldi.