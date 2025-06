ha generato confusione intorno al nome. Per il post-Spalletti, al momento, sembra in polereduce dall'esperienza all'Hajduk Spalato. Del no di Sir Claudio e della situazione dell'Italia ha parlato, alla Gazzetta dello Sport,"Non conosco le motivazioni profonde,È un dovere morale rispondere alla chiamata, perlomeno io la vedo così. La Nazionale è la squadra di tutti gli italiani e dunque, per un allenatore, dovrebbe rappresentare il massimo traguardo.

"Nazionale poco appetibile? Può essere, ma mi sorprenderebbe parecchio.. La Nazionale viene prima di ogni altra cosa, prima delle società, prima dei comprensibili campanilismi. Qui bisogna capire chequella che sta vivendo tutto il nostro calcio, e che per risolverla serve un atto di coraggio e di responsabilità"."Immagino chedopo aver appreso della decisione di Ranieri, ma questo non è il momento di fermarsi a ragionare su ciò che è stato. Futuro? Sento i nomi di Cannavaro, De Rossi e Gattuso. Non giudico le loro qualità. Hanno esperienza.

Ne prendevo tre dal Milan e la Federcalcio me ne offriva soltanto uno. E c’era pureNon ebbi alcun dubbio: scelsi la Nazionale. Volevo portare il mio Paese sul tetto del mondo e nel 1994 ci andai vicinissimo. Se solo non ci avessero messo a giocare in quel forno che era la costa est degli Stati Uniti, e fossimo andati in California come il Brasile, chissà come sarebbe andata"."Ha sbagliato. Mi sembra che recentemente abbia anche ammesso l’errore, e questo vuol dire che l’uomo sa fare autocritica. L’importante è non perseverare.una volta che hanno capito di non essersi comportati bene e lo hanno pure ammesso.n fondo, l’ultimo trofeo lo abbiamo vinto con lui in panchina.L’Europeo del 2021 ce lo siamo già dimenticato? In quell’occasione lui fu bravissimo a costruire una squadra e a darle un gioco. Dopo quel successo, è stato il buio totale".