Salernitana-Milan chiude alle 20.45 di venerdì 22 dicembre il programma degli anticipi della 17esima giornata di Serie A, l'ultima pre-natalizia. La gara dell'Arechi sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Per Pioli la mini-emergenza a centrocampo farà ritrovare il posto da titolare a Bennacer mentre sarà ancora Kjaer ad affiancare tomori in difesa. Inzaghi fra terremoti societari e mercato conferma Ikwuemesi e Dia in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Bohinen, Coulibaly, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.