Tutto in una notte. Salernitana e Cagliari si giocano l'ultimo posto per restare in Serie A, domenica sera una delle due scenderà in Serie B con Genoa e Venezia. La squadra di Nicola ha due punti di vantaggio su quella di Agostini, che deve vincere a Venezia e sperare in una mancata vittoria della Salernitana contro l'Udinese. La tensione è evidente da giorni, anche sui social, dove qualche tifoso granata ha alzato i toni, arrivando a minacciare l'Udinese. "A Salerno lasciate tibia e perone","Deulofeu meglio il mare che la terapia riabilitativa" o "Fate i bravi e saremo tranquilli, rischiate di finire male" sono alcuni dei commenti che si leggono.