Mattinata diversa per la Sampdoria di Claudio Ranieri, che per riprendere confidenza con il prato del Ferraris ha deciso di ritrovarsi nel suo stadio per la rifintura. Gli abitanti di Marassi quindi si sono ritrovati, un po' a sorpresa, con Quagliarella e compagni sotto casa, pronti per una seduta divisa in due parti.



La squadra blucerchiata ha approfittato delle strutture dello stadio per guardare un video di tattica, prima di scendere in campo per la seduta agli ordini del mister. Prove anti Verona per la formazione doriana, con ancora parecchi dubbi di formazione da sciogliere tra difesa (dove ballano Colley e Tonelli) e centrocampo, con le condizioni di Linetty ancora in forse.