Dopo due giorni e mezzo di assoluto riposo, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare la settimana di lavoro che porterà i blucerchiati all’esordio in campionato con la Juventus, sfida in programma domenica all'”Allianz Stadium” di Torino (calcio d’inizio ore 20.45).



Dopo una prima fase di attivazione, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso i calciatori a disposizione in tre gruppi, alternando sul campo 2 del “Mugnaini” lavoro tattico sotto forma di partita a tema ad esercitazioni aerobiche a secco.



Seduta individuale di recupero per Manolo Gabbiadini con lavoro specifico in palestra. Domani, mercoledì, è in programma una doppia sessione.