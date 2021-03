In questi giorni, la Sampdoria sta definendo il suo bilancio relativo alla stagione 2020, a causa del ricalcolo dei diritti tv e delle analisi delle scritture di chiusura. Si tratterà come prevedibile di un nuovo bilancio fortemente negativo, impattato sì dall'emergenza Coronavirus, che ha ridotto ricavi e plusvalenze, ma caratterizzato dal segno 'meno' come quello dell'anno precedente, terminato a -13.



Il passivo dovrebbe aggirarsi nuovamente tra i 10 e i 15 milioni di euro, e bisogna tenere conto del fatto che Ferrero potrà avvalersi della deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti su immobilizzazioni materiali e immateriali, una delle principali voci debitorie, concessa al mondo del calcio, così come a tutte le altre imprese, per fronteggiare l'emergenza Covid. Senza questa deroga, scrive Il Secolo XIX, il rosso di bilancio supererebbe addirittura i 40 milioni di euro.