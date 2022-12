Ciccio Caputo nelle ultime due amichevoli della Sampdoria in Turchia non è sceso in campo. Era in panchina, ma è rimasto tutto il tempo a guardare i compagni di squadra. Come riportato da Il Secolo XIX, “non è sceso in campo perché con la testa ormai lontana dalla Sampdoria”. L’attaccante è sempre più vicino al ritorno all’Empoli, a fare il percorso inverso sarà Lammers.