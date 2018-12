L'estremo difensore della Sampdoria Emil Audero sta decisamente convincendo al suo primo campionato da titolare in Serie A. Il portiere classe 1997, arrivato in estate a Genova via Venezia dalla Juventus, si è da subito imposto all'attenzione dei media nazionali con grandi prestazioni. Anche sabato, al cospetto dei bianconeri, il giocatore italo-indonesiano ha disputato un'ottima partita.



Audero ha qualche responsabilità sul primo gol di Ronaldo, ma poi gli interventi successivi ancora sul portoghese e su Matuidi hanno decisamente riscattato l'errore del primo minuto di gioco. Non sono stati solo i tifosi doriani però ad accorgersi dell'ottima stagione del calciatore. Anche la Uefa ha notato Audero, tanto è vero che lo ha inserito nella Top 11 dei migliori Under 21 di Serie A del girone d'andata. Una bella soddisfazione per il numero uno blucerchiato, che a fine stagione sarà conteso sul mercato tra il club di Corte Lambruschini e la Juve, che detiene il diritto di riacquisto sul suo cartellino.