La situazione del giovane calciatore classe 2002 Mohamed Ihattaren ha i contorni del vero e proprio mistero. Il fantasista ex Psv, acquistato in estate dalla Juventus e poi girato in prestito dai bianconeri alla Sampdoria, da ormai tre settimane ha fatto perdere le sue tracce. Il calciatore ha lasciato Genova, a causa di problemi famigliari, ed è tornato in Olanda, di fatto sparendo dai radar sia della Samp che della Juve.



LE PAROLE - Recentemente il ds blucerchiato Faggiano ha commentato così l'operazione: "Per le qualità del calciatore è stata una buona operazione. Il calciatore è arrivato fuori allenamento. Poi è successo qualcosa a livello famigliare". Frasi abbastanza caute, che non approfondiscono la questione. In realtà, dall'Olanda arrivano indiscrezioni clamorose in merito al futuro del calciatore.



ADDIO? - Secondo i media locali, Ihattaren (foto: sampdoria.it) a causa di una forte depressione, consequenziale alla morte del padre, avvenuta nel 2019, starebbe meditando addirittura di dare l'addio al calcio. Samp e Juve, per il momento, non hanno ancora preso una posizione ufficiale ma presto le società saranno praticamente costrette a comunicare qualcosa in merito ad una vicenda davvero unica e incredibile.