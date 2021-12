Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa prima della partita col Venezia anche di Mikkel Damsgaard: "Manca da tanto tempo. Dispiace per il ragazzo e la nostra presenza gliel'abbiamo dimostrata. Non mi piace parlare di infortunati perché non piace creare alibi. È da inizio campionato che conviviamo con questa situazione e spesso ci sono state delle problematiche. Noi però dobbiamo ragionare solo su chi va in campo perché loro possono determinare"