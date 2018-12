Ad annunciarlo era stato lo stesso Massimoalcune settimane fa, nell'ormai famoso videomessaggio girato a seguito delle voci sul sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza: "Il 28 ci sarà un'assemblea ed annunceremo un nuovo Consiglio" aveva preannunciato il presidente della. "Come voi sapete sono due anni che stiamo ristrutturando tutto il gruppo, la Samp è separata dalla ristrutturazione romana, non c'entra niente, su Roma fanno il cinema, qui facciamo sport. Nessuno di noi si permetterà mai di fare qualcosa che non sia nelle norme della legalità" aveva poi aggiunto il Viperetta. L'obiettivo è ovviamente quello di separare ancora di più il gruppo Ferrero dal club blucerchiato.Quali saranno le novità preannunciate dal patron doriano in vista della riunione che si terrà a Roma, non è ancora dato saperlo. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore a Genova, il nipote del Viperetta Giorgiodovrebbe uscire dal consiglio di amministrazione, che dovrebbe essere rimpolpato dall'ingresso di due personaggi genovesi.Nel frattempo bisogna segnalare lada parte del tifo organizzato nei confronti del presidente della Samp. Ieri sono stati affissi sui ponti che si incontrano procedendo verso al Ferraris alcuni striscioni, che componevano il messaggio: "Indagato per truffa, nessuna spiegazione, mancanza di rispetto", ovviamente riferiti all'operazione 'Fuori Gioco'. Di fronte alle biglietterie del Ferraris c'era poi un ultimo messaggio, "Ferrero sei ai titoli di coda, fuori dai coglioni". Il numero uno di Corte Lambruschini ieri, ma si trattava di un'assenza prevista. Ci sarà già a Torino, per la sfida con la Juve.