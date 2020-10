Sampdoria e Genoa si dividono, oltre allo stadio e alla città, anche un primato ben poco invidiabile. E' quello del record dei contagiati dal Coronavirus dall'inizio della pandemia, esplosa a marzo 2020. All'inizio del lockdown era stata la Sampdoria a balzare agli 'onori' delle cronache, con addirittura 8 positivi accertati, più almeno altri tre probabili casi che il club non aveva comunicato, dal momento che mancava il consenso dei diretti interessati. All'epoca era stato contagiato anche il medico sociale, il dottor Baldari, mentre recentemente sono stati colpiti due dipendenti del Mugnaini e un Primavera.



In casa Genoa invece ha tenuto banco recentemente l'eplosione di una sorta di 'focolaio' a Pegli. A farne le spese tra le fila del Grifone sono stati ben 17 giocatori e 5 componenti dello staff. Gli ultimi tamponi negativi sono arrivati soltanto ieri per alcuni casi rossoblù. Le due società sommate danno quindi un totale di almeno 25 calciatori (forse anche di più) passati attraverso il Covid. In Serie A, ricorda Il Secolo XIX, sono stati 89 i casi complessivi, il che significa che poco meno di un terzo del totale passa dalla Genova rossoblucerchiata.