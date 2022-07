La Sampdoria aveva virtualmente chiuso due operazioni di mercato in entrata con il Parma. Ai blucerchiati erano stati i due centrocampisti gialloblù Alberto Grassi e Jasmin Kurtic, e la dirigenza genovese e quella ducale avevano anche già impostato la trattativa. Dal summit di Ponte di Legno tenutosi recentemente alla presenza di Osti, Faggiano, Baldini e Giampaolo, però, sarebbero emerse delle perplessità.



Il nodo non è rappresentato soltanto dalla formula, con il Parma che vorrebbe monetizzare e la Samp intenzionata a formalizzare in prestito, ma anche dalla volontà di Corte Lambruschini. Sia Grassi che Kurtic, infatti, non convincono pienamente: gli uomini di mercato blucerchiati, secondo Il Secolo XIX, vorrebbero acquistare giocatori più tecnici.