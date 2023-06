Per la Sampdoria il 16 giugno sarà una data molto importante. In ballo c'è il futuro del club, perché in tale data si terrà la prima convocazione per l’approvazione del bilancio 2022. Contestualmente, si procederà anche al rinnovo delle cariche sociali. E' molto probabile però che non ci saranno grandi stravolgimenti a livello dirigenziale.



Secondo Il Secolo XIX sia i membri del CdA che quelli del collegio dei sindaci verranno riconfermati fino al passaggio di proprietà vero e proprio. La soluzione, ovviamente, dovrà trovare anche l'assenso da parte dei diritte interessati, che in passato avevano anche ventilato la possibilità di dimissioni, mai concretizzate. Comunque, se tutto andrà come previsto il nuovo CdA sarà formato da Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi, accompagnati dai due manager in rappresentanza di Radrizzani e Manfredi.