Finalmente, lae Mikkelpossono tornare a sorridere. Il giocatore è atteso in Italia lunedì, e il suo agente Jensha voluto rendere nota tutta la gioia del ragazzo: “Arriva a Genova con una condizione fisica molto buona.” ha detto il procuratore, come riporta Il Secolo XIX.“In accordo con la Samp circa tre settimane fa avevamo individuato la data del 28 marzo come quella del suo ritorno, prenotando il biglietto dell'aereo.. Per me farà presto a riportarsi al livello giusto. L'ultima parola spetta ovviamente a allenatore, preparatore e dottore" prosegue.“So che, anche a causa del silenzio calato intorno a lui, si sono diffuse tante voci” aggiunge poi Orgaard. “Non è stato semplice identificare la natura. Si tratta di una forma di artrite molto aggressiva. Abbiamo passato periodi difficili,, non si vedevano miglioramenti, sembrava non guarisse mai e non si potevano nemmeno ipotizzare tempi di rientro. Poi grazie alla collaborazione tra un reumatologo italiano indicato dalla Samp e uno danese, è stata condivisa una nuova terapia. Che ha dato ottime risposte”.Dansgaard è entusiasta di poter lavorare con il nuovo tecnico blucerchiato: “. Per i primi due giorni di test ci sarà il fisioterapista che l'ha seguito a casa, Thomas Jorgensen, che poi passerà il testimone ai colleghi doriani”.Nel processo di guarigione di Damsgaard, è stato cruciale l’impiego del centro sportivo ProTreagment in Danimarca: “Esatto, ringrazio la Samp per avergli concesso di effettuare lì, in un centro all'avanguardia, il periodo più delicato di recupero., che tra l'altro lo avevano portato alla Samp.. Un forte grazie al professor Mazzola e al fisioterapista Doimi, che ha trovato il contatto con il ProTreatment, e anche al dottor Baldari. E a Carlo Ienca, l'amico che gli è stato sempre al fianco giorno e notte a Genova, a casa e in clinica, in quel brutto periodo”. Pensiero anche per i tifosi “C”.