A gennaio a Genova, sponda Sampdoria, è arrivato il giovane difensore Alessandro Zanoli. L'esterno classe 2000, approdato in blucerchiato in prestito secco dal Napoli nell'ambito dell'affare Bereszynski, sta offrendo prestazioni di livello alla corte di Stankovic, e la squadra azzurra sembra essersene accorta.



Secondo Sampnews24.com la società partenopea starebbe monitorando con attenzione la crescita di Zanoli,e in estate potrebbe offrire al calciatore la possibilità di rimanere a Napoli. Ciò complicherebbe il riscatto di Bereszynski, che a quel punto sarebbe costretto a tornare a Genova. La Samp dovrebbe così immediatamente trovare un'altra soluzione per il polacco, in modo da non gravare ulteriormente sul bilancio.