C'è anche Gianluca Caprari nella lista della spesa del Torino, alla ricerca di un attaccante esterno da affidare a mister Mazzarri. La prima scelta sembra Perotti, ma l'alternativa è rappresentata proprio dall'attaccante della Sampdoria, che con Giampaolo ha fatto la seconda punta o il trequartista, mentre a Pescara giocava esterno nei tre in avanti.



Il ruolo di Caprari insomma sarebbe perfetto per i granata, come alternativa a Iago Falque o come complementare in un eventuale 3-4-3, ma la situazione di Caprari è legata alle valutazioni della Sampdoria. Secondo La Gazzetta dello Sport Di Francesco avrebbe chiesto di sostituirlo eventualmente con Verdi del Napoli, e per questo motivo i blucerchiati non si sarebbero ancora espressi sulla possibilità di cedere l'attaccante scuola Roma.



Il problema per Verdi (che peraltro è seguito anche dallo stesso Torino, e pure dall'Atalanta) è come noto la quotazione che ne fa il Napoli. Ferrero si sarebbe già mosso con De Laurentiis, senza però trovare un punto di intesa perchè il Napoli chiede oltre 20 milioni per l'ex Bologna. Il Torino invece è conscio di questa difficoltà nell'eventuale trattativa tra il Doria e Verdi e si mantiene in disparte, in attesa di conoscere eventuali sviluppi nella vicenda.