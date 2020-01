La voce dell'interessamento della Fiorentina per Gianluca Caprari è rimbalzata da fonti autorevoli e si è diffusa rapidamente a Genova, sponda Sampdoria. L'offerta viola, però, non sembrava sufficiente a convincere i blucerchiati, che per l'attaccante chiedono circa 15 milioni di euro.



In realtà però le indiscrezioni in merito al tentativo della squadra di Commisso per l'ex Pescara rientrerebbe in un quadro più ampio. Secondo La Nazione la Fiorentina avrebbe proposto alcune offerte (l'ultima da 9 milioni) per mero disturbo nei confronti del Sassuolo, altra società molto attenta sul calciatore. Stando al quotidiano, la dirigenza viola avrebbe cercato, tramite l'interesse per Caprari, di mettere pressione al Sassuolo, con cui i gigliati stanno trattando da tempo Alfred Duncan.