Sampdoria, Murru verso il recupero: torna sabato o dopo la sosta

Non è ancora chiara la data per il rientro in campo di Nicola Murru, difensore della Sampdoria infortunato da tempo, ma arrivano messaggi positivi in merito al suo recupero. La speranza è che il giocatore possa tornare in campo per la 30a giornata, in programma sabato quando la squadra di Andrea Pirlo affronterà il Bari in trasferta, ma la certezza in merito non c'è.



Il calciatore classe '94 ha lavorato per recuperare da una lesione al bicipite femorale destro di primo grado, e il suo percorso di recupero continua. Di recente ci sono stati segnali di miglioramento nelle sue condizioni, e le prossime sessioni di allenamento saranno determinanti per capire se Murru sarà disponibile per la partita. Comunque, nel peggiore dei casi, il suo ritorno potrebbe essere rinviato dopo la pausa, ad inizio aprile, in modo anche da non affrettare le tempistiche.