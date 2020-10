La Sampdoria alla ricerca di un secondo portiere da affiancare ad Audero nelle ultime ore di mercato aveva praticamente chiuso per Oskar Linner, estremo difensore 23enne di proprietà dell'Arminia Bielefeld. L'operazione era ampiamente avviata, tanto che la società tedesca aveva già inviato a Corte Lambruschini i contratti per il giocatore. Mancavano, come si dice in questi casi, soltanto le firme.



All'improvviso però il Doria si è visto costretto a virare su un altro portiere, ossia Letica. Questo perché all'Arminia, scrive Il Secolo XIX, è saltata la trattativa per il sostituto di Linner, e ciò ha obbligato i tedeschi a trattenere il loro numero uno.