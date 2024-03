Sampdoria, oggi niente firma di Ferrero con Manfredi per la cessione: ecco perché

Quella odierno doveva essere il D-Day della Sampdoria, con le firme davanti al Tribunale di Milano che avrebbero sancito il definitivo addio di Massimo Ferrero al club blucerchiato. In realtà la terza udienza di questa mattina - fissata per via dell'azione legale messa in piedi dal Trust Rosan e Ssh Holding contro la nuova proprietà - non sarà l'ultima. Nessun problema pare per arrivare al tanto sospirato momento, necessario per considerare Ferrero definitivamente fuori dai giochi, soltanto alcuni tecnicismi.



Secondo Il Secolo XIX da entrambe le parti in causa viene diramata tranquillità in merito alla fumata bianca, ci sarebbe soltanto bisogno di qualche giorno in più per sistemare alcuni dettagli in sospeso, al centro di riflessioni tra gli avvocati di Manfredi, Ferrero e Vidal. Inoltre, sarebbe necessario ancora formalizzare il verbale dell'intesa raggiunta la settimana scorsa davanti al giudice Daniela Marconi, che prevede anche la rinuncia finale ai giudizi delle azioni legali ancora pendenti al Tribunale di Roma, dove è stato presentato il ricorso della Blucerchiati contro Ssh per i mancati introiti del calciomercato, e al Tribunale di Milano (ossia la richiesta di annullamento della cessione).



L'accordo servirebbe anche a scongiurare ulteriori azioni future, e ciò consentirebber a Manfredi di portare i tanto sospirati investitori, al momento frenati dalla spada di Damocle di Ferrero. Per l'intesa di mercoledì scorso, dopo due settimane di scontro, era stata cruciale la mediazione del giudice Marconi. Adesso la magistrata, sentiti gli avvocati, fisserà una data della prossima udienza entro pochi giorni. Si spera per l'ultima volta.