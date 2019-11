Operazione riuscita per Bartosz, che ieri nel tardo pomeriggio è finito sotto i ferri per l'infortunio rimediato con la Polonia. Il difensore dellasi era infortunato durante il ritiro con la sua Nazionale, e nei giorni scorsi era rientrato in Italia, a Roma, per sottoporsi ad una visita specialistica presso Villa Stuart da parte del professor Mariani alla presenza dello staff sanitario blucerchiato.Gli esami avevano evidenziato ladel ginocchio destro, per questo motivo poco dopo Bereszynski era rientrato a Poznan per sottoporsi all'intervento. L'operazione è andata a buon fine, si è conclusa ieri in prima serata e il calciatore ha subito postato una foto su Instagram (che potrete vedere in fondo all'articolo) accompagnata dalla didascalia: "Subito dopo l'intervento, grazie a tutti per il vostro supporto".Il calciatore adesso inizierà la fase di recupero, con una tempistica che oscilla daiprima di poter tornare in campo per aiutare la Sampdoria.