Arrivano aggiornamenti su Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria costretto ad affrontare un'operazione chirurgica in seguito alla lesione del menisco esterno del ginocchio destro rimediata in allenamento con la Polonia.



A differenza di quanto trapelato inizialmente, il terzino non andrà sotto i ferri in Italia, bensì nel suo paese natale. Bereszynski è infatti appena tornato a Poznan, e secondo Sampnews24.com verrà operato dallo staff sanitario della sua Nazionale, dopo che nei giorni scorsi era stato operato a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani. Per il calciatore si stimano comunque almeno 2 mesi di stop.