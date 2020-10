L'ennesima buona partita infilata dal terzino della Sampdoria Tommaso Augello non è passata inosservata.Tolte alcune brutte prestazioni, ad esempio le prime due stagionali contro Juventus e Benevento, da dopo il lockdown il mancino blucerchiato si è ritagliato uno spazio decisamente molto importante con Ranieri. Titolare a sinistra, Augello si è messo in mostra grazie a tanta corsa e sacrificio, qualità che sono molto apprezzate anche dal selezionatore della Nazionale Roberto Mancini.



Per questo motivo, scrive Sampnews24.com, starebbero iniziando a circolare anche alcune voci su un possibile interesse da parte degli azzurri per la crescita del giocatore ex Spezia, passato in pochi anni dalla Serie D al primo gol in Serie A. Anche perché il ruolo è storicamente difficile, e non è mai semplice trovare giocatori affidabili. A predicare calma è, ovviamente, Ranieri, che ha esaltato la crescita di Augello sottolineando però anche il fatto che il difensore può ulteriormente migliorare.