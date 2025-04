Sampdoria, rumors su Linetty. Futuro incerto per il centrocampista, tra Serie A e Polonia

Getty Images

Con la stagione 2024/2025 ormai agli ultimi capitoli, il calciomercato estivo comincia già a far emergere le prime suggestioni e tra i nomi accostati allac’è quello di Karol. Il centrocampista polacco, attualmente al, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e difficilmente rinnoverà con i granata. Il club ha già accettato l’idea di perderlo e lo stesso Linetty sembra orientato a cambiare aria dopo essere finito ai margini nelle scelte tecniche di Vanoli. In granata, dopo un avvio da titolare e persino da capitano, ha perso spazio da dicembre in poi. Già a gennaio il Torino aveva aperto alla, chiedendo tra gli 800 mila e il milione di euro, ma la Samp e altre società hanno preferito attendere l’estate, quando il giocatore sarà potenzialmente libero a parametro zero.

Secondo quanto riportato da ClubDoria46, tra le opzioni per il futuro di Linetty ci sarebbe anche unNon si tratta però di una trattativa ancora avviata, ovviamente: la Sampdoria sembrerebbe gradire un ritorno in blucerchiato, ma la riuscita dell’operazione dipenderà molto anche dal campionato che disputerà il prossimo anno, visto che al momento la priorità della squadra èLinetty, dal canto suo, ha sempre mantenuto un legame forte con Genova, città dove ha vissuto dal 2016 al 2020 diventando un punto fermo della squadra prima con Giampaolo e poi con Ranieri. Con 132 presenze e 11 gol in blucerchiato, ha lasciato un ottimo ricordo e ha anche avviato diverse attività personali nel capoluogo ligure.

Per tornare alla Sampdoria, però, il polacco dovrebbe accettare unadell’ingaggio. Attualmente percepisce 1,4 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per una squadra di Serie B. Secondo le indiscrezioni circolate in passato, Linetty sarebbe disposto a fare un sacrificio economico pur di tornare a vestire la maglia blucerchiata, spinto anche dal desiderio di contribuire alla ricostruzione e rilancio del club.Oltre all’opzione Samp, restano vive anche altre soluzioni.non ancora noti, sarebbero interessati al giocatore, attratti dalla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Con oltre 250 presenze in Serie A e la capacità di adattarsi a diversi ruoli a centrocampo, Linetty rappresenta un profilo affidabile per squadre di media o bassa classifica. Non è da escludere neanche un ritorno in patria: lalo osserva, ma un rientro al Lech Poznan, dove ha iniziato la carriera, appare al momento poco probabile. Già nel 2022, il giornalista Sebastian Staszewski aveva riportato che lo stesso Linetty non considerava realistico un ritorno al Lech, e il richiamo dell’Italia resta forte.