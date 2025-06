Sampdoria-Salernitana, obiettivo 30mila tifosi al Ferraris. Biglietti falsi, la società invia i dati alla Postale

Getty Images

Da quando è stata aperta la prevendita per i biglietti diin programma domenica sera al Ferraris, i tifosi della Sampdoria hanno letteralmente polverizzato i tagliandi a disposizione. A ieri, erano già oltrei sostenitori blucerchiati che avevano assicurato la loro presenza al playout. L'obiettivo resta quota 30mila presenze a Marassi, il record stagionale si attesta ai 31.370 proprio per Samp-Salernitana di campionato.Il caso biglietti, inoltre, potrebbe conoscere una svolta inaspettata. Come noto alcuni tifosi del Genoa hanno iniziato a comprare biglietti con nomi falsi e di fantasia, per dispetto ai cugini e per far registrare meno presenze al Ferraris. Il tam tam social iniziato in alcune chat rossoblù si è concretizzato ieri, con un(non migliaia come millantato da qualcuno) e in mattinata la Samp ha fatto sapere di essere al lavoro per l'annullamento e l'individuazione dei responsabili, perseguibili penalmente.

Per le autorità oltretutto risulterà particolarmente faciledella bravata tramite l'indirizzo e-mail fornito come recapito o il metodo di pagamento online utilizzato per la transazione. Il Secolo XIX fa sapere che la Sampdoria raccoglierà al termine della vicenda in un file i dati di chi ha acquistato i biglietti falsi e li invierà alla Polizia Postale.