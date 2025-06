Sampdoria-Salernitana, i tifosi del Genoa acquistano biglietti con nomi falsi per lasciare vuoto lo stadio

Getty Images

A Genova, la rivalità cittadina tra lae ilha raggiunto vette quasi grottesche nelle ultime ore. Come noto, tra pochi giorni dovrebbe disputarsi la partita di andata del playout tra i blucerchiati e la Salernitana, in programma domenica sera al Ferraris. La società doriana ha messo in vendita i tagliandi a prezzi popolarissimi, vista anche la drammatica stagione vissuta dalla squadra di Manfredi e i risultati ottenuti, ma la cosa ha 'ingolosito' alcuni tifosi genoani.Alcuni sostenitori rossoblù, per lasciare lo stadio meno pieno ed impedire ai sostenitori di casa di riempire l'impianto (come peraltro hanno già fatto in occasione dell'ultima sfida contro i campani), hanno iniziato ad, postando poi l'immagine sui social. Tra i titolari del biglietto figurano ad esempio Parte Lesa, Gabriele Gravina, Massimo Ferrero (pure nella variante Ferrero Rocher) ma anche Alberto Stasi, Michele Misseri e Diego Milito. Non è stato neppure esentato un simbolo del Genoa come Franco Scoglio, di cui quest'anno cade il ventennale dalla scomparsa. L'iniziativa, partita tramite tam tam mediatico su alcuni forum e siti di tifosi, è stata presa sul serio da alcuni genoani.

La Sampdoria ha ovviamente reagito subito. In queste ore il club blucerchiato sta procedendo conI trasgressori sono infatti perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti, visto che sarebbe una violazione della normativa sui biglietti nominativi.