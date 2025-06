Getty Images

In teoria, a Genova e Salerno ci si sta preparando alla doppia partita della vita per mantenere la Serie B. Nel frattempo però potrebbero esserci clamorosi sviluppi a secondo della decisione di oggi. La Salernitana come noto ha infatti. Il club granata contesta il rinvio a data da destinarsi dello spareggio originariamente previsto il 19 maggio contro il Frosinone e la successiva riprogrammazione della sfida senza una chiara indicazione delle squadre partecipanti. Secondo la società, queste scelte sono state adottate in assenza di una sentenza definitiva, visto che la penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia è arrivata solo il 29 maggio.

Nel ricorso, la Salernitanaqualora l’istanza cautelare venisse respinta e la partita si disputasse comunque. Il club denuncia l’illegittimità dei provvedimenti della Lega B, evidenziando la presunta carenza di potere del presidente Paolo Bedin e la lesione dei propri interessi sportivi per la mancata disputa dello spareggio contro il Frosinone. In particolare, la società sottolinea come il rinvio possa aver favorito gli avversari, consentendo loro il recupero di giocatori infortunati, e lamenta un’alterazione della regolarità della competizione. Inoltre, un allargamento della B 2025/2026 risulterebbe rispettosa anche per la Samp e i suoi interessi.

L’udienza cautelare è fissata permentre quella di merito si terrà giovedì prossimo. La Lega B, intanto, ha stabilito che i playout dovranno concludersi entro il 23 giugno, alla vigilia della scadenza per la presentazione della fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato. La stagione si chiuderà ufficialmente il 30 giugno, termine ultimo anche per la validità di contratti e prestiti. La Sampdoria, rappresentata dagli avvocati Francesco De Gennaro e Antonio Romei, si è costituita peravendo chiuso ufficialmente al quartultimo posto dopo il ritiro del ricorso del Brescia in appello. La partita si gioca ora anche nelle aule della giustizia sportiva, con un verdetto che potrebbe riscrivere la coda del campionato.